Surnuks peetud kirjanik ilmus taas avalikkuse ette

Rohkem kui kaks aastat tagasi postitas sotsiaalmeedias olevasse raamatufännide gruppi naine, kes väitis, et on kirjaniku Susan Meacheni tütar ning tema ema on surnud. Väidetavalt oli kirjanikku internetis tema teoste pärast niivõrd palju kiusatud, et naine otsustas ise endalt elu võtta.