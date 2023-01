Andrew Garfield soovitab 3 mõtlemapanevat raamatut

Inglise näitleja Andrew Russell Garfield on enamasti tuntud superkangelase Ämblikmehena, kuid tegemist on ka sügavalt mõtleva inimesega, kellel on huvi inimhinge puudutavate teoste vastu. Mees jagab kolme raamatut, mis on ka aastaid pärast lugemist siiani meelde jäänud.