«Kumb on hullem: kas ise hüpata või kogemata kukkuda?»

Kas nad tõugati servani ... või üle serva? Vaikses Weston-super-Mare’i rannikulinnas leitakse kaljujalamilt laip. Sama juhtus väga sarnasel moel kõigest mõni kuu tagasi ja uurija Louise Blackwell ei usu, et tegu oleks kokkusattumusega. Laiba kõrvalt leiab ta hüvastijätukirja, milles kordub eelmise hüppaja kasutatud fraas «surm pole veel kõik». Louise on veendunud, et meeleheitlike enesetappude taga peab olema niiditõmbaja, aga kui paljud peavad veel surema, enne kui ta tema isiku ja kavatsused välja selgitab? Suutmata õieti keskenduda, kuna ta vend on koos tütrega teadmata suunas kadunud, teeb Louise viimaks siiski kauaoodatud läbimurde, kui kolmas hukkunu juhatab ta sarmika sektiliidri jälgedele. Kahtlusalune on politseil küll silmapiiril, kuid paraku kehtib sama ka vastupidi. Kas olukorras, kus asitõendeid napib ja surnute arv kasvab, suudab Louise tapja hukutava missiooni peatada, või pistab ta seekord rinda alistamatu vastasega?

Thomas naeratas laialt ja Louise pööras pilgu ära, kirused end, et meest nähes nii emotsionaalselt reageeris. Thomas oli jaoskonnas lähim vaste sõbrale ja nõrkusehetkedel tabas Louise end mõttelt, et nende suhe võiks kaugemalegi areneda. Varem oleks taolised mõtted vaid tühi fantaasia olnud, kuid viimase tormilise aasta järel olid Thoma ja ta naine lahutusavalduse sisse andnud. See lahku kolimine poleks pidanud Thomase ja Louise´i suhteid muutma ning viimane arvaski, et kõik on tema kujutluse vili, kuid mõnikord tabas ta mehe end vaatamas. Sellest ei saanud midagi välja tulla. Esiteks oli Thomas tema alluv ja teiseks ei mõelnudki Louise end siduda vastlahutatud mehega. Pealegi ei osanud Westoni politseijaoskond ega keegi selles linnas saladust pidada. Louise`il oli kohanemisega niigi raskusi, ilma, et temast räägitaks kui ülemusest, kes magab oma alluvatega.