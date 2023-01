ARGIELU TEADUS ⟩ Keemiline reaktsioon, mis päästab valla pisarafaktori tekke, nõuab umbes 30 sekundit

See on raamat kõigile uudishimulikele inimestele, keda huvitab meid ümbritsev hämmastav ja intrigeeriv maailm. «Argielu teadus» valgustab selle tõdesid läbi teaduse vaatevinkli. Selgub, et teadusmõtte tippudeni jõudmiseks ei peagi tingimata kihutama süvakosmosesse või põrgatama aatomeid superkiirendis, sest nii palju huvitavat – ja kasulikku – leidub siinsamas, argipäevas. (Kui näiteks tead, et röstri sees on isoleerimata ja pinge all spiraalid, lahendad kinnijäänud röstsaia probleemi puidust pannilabida, mitte elektrit juhtiva metallnoaga.)

Raamatu autor Marty Jopson on rakubioloogia doktor ja Briti tuntud telenägu, kes korraldab teaduskatseid BBC telesaates «The One Show». Tema avalikel teadusteatriloengutel lahvatavad alatasa leegid ja lõpuks käib üks vägev pauk. Eesti keeles on varem ilmunud tema raamat «Toiduteadus. Uurimus sellest, mida me sööme ja kuidas süüa teeme» (2019).

Võib-olla on see üllatav, et silma eesmine läbipaistev osa, sarvkest, on tihedalt täis tundenärvi lõpmeid. Need on seal selleks, et jälgida, kas midagi puudutab õrnalt sarvkesta ja kui see juhtub, pilgutame me alateadlikult silmi ning lisaks pääsevad valla pisarad, mis uhuvad ära ärritaja. Pisarafaktor liitub närvilõpmetega ja narritab neid, andes teada, et midagi kuuma on puudutanud sarvkesta. Me tajume seda nagu põletavat valu, kuigi kuumaga pole seal midagi tegemist, meil hakkavad voolama pisarad ehk peenemalt öeldes algab lakrimatsioon. Tegelikult leidub hulganisti keemilisi ühendeid, mis võivad esile kutsuda samalaadse efekti, kapsaitsiin näiteks, kuid ainult sibul ja tema sugulased suudavad tekitada nn pisargaasi.