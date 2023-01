Moehringeri jaoks pole variautorina kirjutamine võõras - ta on varasemalt kirjutanud mitmeid auhindu võitnud kuulsate inimeste memuaare ning lisaks ka ühe elulooraamatu enda elust. Iseendast kirjutatud teos on autori kõige menukam raamat. Teos nimega «The Tender Bar» räägib mehe lapsepõlvest ja keerulisest minevikust, mille hulgas on keeruline suhe emaga, isata üles kasvamine ja ka võitlus alkoholismiga.