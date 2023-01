Mis saab siis, kui vana elu uuega kokku ei sobi?

Sellest ajast, kui Julia Jonesi süda murdus, on möödas peaaegu kuus aastat. Pärast seda, kui ta abikaasa end teise naisega sidus, tegi Julia oma abielu päästmiseks kõike, aga tulutult. Abielupaari kaks tütart jäävad nende isa käitumise kiiluvees ema kõrvale – ega suuda kuidagi leppida teise naisega, kellest on saanud nende võõrasema. Olles pärast perekonna koduks olnud maja müümist ärritatud, kolib Julia kortermajja, mis pakub soojust ja uue alguse võlu. Nüüd, kui ta on end uude kohta sisse seadnud ja oma sisekujundusfirma maha müünud, on ta harjunud uue rahuldust pakkuva eluga, sellisega, mis ei tundu ühtki meest vajavat. Tema armastatud isa usaldusväärne ütlemine – nii ongi parem – kõlab tõesemalt kui kunagi enne.

Aga kui Julia kohtub kortermaja treeningsaalis kena uue majaelanikuga, tõmbab teda paratamatult selle mehe poole. Heath Wilson on meeldiv vaheldus meestele, kellega ta on kohtunud juhuslikel – enamasti katastroofilistel – kohtingutel, mida õde Juliale aastate jooksul agaralt korraldanud on. Kui Julia ja Heath, kes on samuti lahutatud, hakkavad lähedasemaks muutuma, saab nende sõprusest ootamatu armastus. Peagi aga taipavad nad, et perekondade ühendamine osutub tõeliseks väljakutseks, kuigi kõik nende neli last on juba täiskasvanud.