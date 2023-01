Raamat, mis paneb minevikule otsa vaatama

Nüüd ähvardab ootamatu telefonikõne teha lõpu sellelegi vähesele meelerahule, mis ta on leidnud. Tema õepoeg Emerson, kes oli ema surma ajal alles beebi, on kadunud. Darcy peab poisi päästmiseks koju tagasi sõitma ja minevikule silma vaatama.

Kui Darcy on Ohios tagasi, mõistab ta, et Emersoni kadumises ja Darcy ema Rosalindi äkilises pensionile jäämises peitub midagi rohkemat, kui esmapilgul paistab. Püüdes saavutada kontakti Rosalindiga, hakkab Darcy lahti harutama aastakümnetevanust saladust, mis laastas tema perekonda ning lõi kiilu Darcy ja Michael Varano vahele – mees jäi maha murtud südamega, kui Darcy pärast matuseid kadus.

Darcyt on peaaegu kümme aastat muserdanud selle saatusliku öö armid, kuid nüüd on ta otsustanud jõuda lõpplahenduseni, terveneda ja võib-olla isegi leida armastus just seal, kus ta kõik kaotas – kodus, kuhu ta tegelikult kuulub.