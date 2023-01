Alanud on laenutuskappide ja iseteenindusautomaatide paigaldus

Hetkel on paigaldatud laenutuskapid ja iseteenindusautomaadid veel arendamise ja testimise etapis ning on raske hinnata, millal need lugejatele avatakse. Tallinna Keskraamatukogu palub lugejatelt kannatlikkust ja mõistvat suhtumist käimasolevate tööde osas ning nad loodavad, et juba peagi muutub raamatute laenamine oluliselt lihtsamaks ja mugavamaks.