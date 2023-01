5 elulooraamatut paeluvatest kuningliku perekonna liikmetest

Kuni 20. eluaastani ei olnud ta reisinud kodust kaugemale kui Wighti saarele, kuid oli hiljem ametlikel visiitidel külastanud 130 riiki kõikjal maailmas, tegutsedes diplomaadi, võõrustaja ja aukülalisena maailmas, mis tema valitsusajal tundmatuseni muutus. See on lugu täis draamat, intriige, eksootilisi ja mõnikord ohtlikke paiku, kangelasi, kurjameid, hiilgust ja sära, kuid selle kõige keskmes on siiski lihtsalt üks naine, kes võitis terve maailma südamed.