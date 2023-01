Ilmus avameelne raamat Eesti naise valudest

Laura Valk ütleb oma raamatu kohta nii: «Ma olen olnud täielikult põhjas. Olen istunud paljalt kortermaja garaažis, peale seda, kui mu elukaaslane mind kodust välja viskas. Mitu korda olen olnud valmis elukaaslase käe läbi surema, kogedes räiget paarisuhtevägivalda ning palju kordi olnud valmis endalt elu võtma, sest see kõik tundus liiga hull. Olen peaaegu kõike näinud. Ja mina ütlen täna, siin ja praegu, et hea ja kerge elu on võimalik! On. Ma olen õnnelikum kui kunagi varem.»

«Ära oota teraapias enda «täieliku» tervendamist enne, kui lahkud õnnetust suhtest. Muutused algavad otsusest «Minuga nii ei käituta!». Täielikku tervenemist võidki ootama jääda. Elu saab enne otsa. On aeg liikuda kõrgemale. On aeg leida üles oma julgus. On aeg seista lõvina oma kahel jalal ja möirata!» sõnab Valk.

Raamatu väljaandja Jes Kirjastuse tegevjuht Jesper Parve arvab, et «Kohvrid Ukse Taha» on üks väheseid terapeudi poolt avaldatud raamatuid, kus väga otsekohese analüüsi alla ei satu mitte ainult klientide ja võõraste inimeste lood, vaid ka terapeudi enda minevik ning seal aset leidnud suhtedünaamikad.