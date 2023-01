Mõrvamüsteerium, mis katkestab lõõgastava puhkuse

Inglismaa ranniku lähedasel saarel on avatud idülliline heaolukeskus, mis tõotab puhkust ja lõõgastust – aga kunagiste süngete mõrvade tõttu on see kohalike sõnul üks ära neetud paik. Aga nüüd ei saa nad siit lahkuda.

Näiliselt traagilise kukkumise järel leitakse joogapaviljoni lähedalt kividelt noore naise surnukeha. Uurija Elin Warner saab peagi teada, et ohver ei olnud kuurordi külastaja – see naine ei pidanud üldse siin saarel olema. Ja nad teeksid kõik, et põgeneda.

«Kuurort» on kirjaniku teine teos. Naise esimene raamat «Sanatoorium» on võitnud mitmeid auhindu ning on inspireeritud autori huvist kõige hirmsa ja tumeda vastu. Pearse´i on alati tõmmanud eraldatud ruumid ja mahajäetud kohad, nii et kui ta luges kohalikust Šveitsi ajakirjast artiklit piirkonna sanatooriumide ajaloost, teadis ta, et on leidnud materjali raamatu loomiseks.