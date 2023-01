AJA MAITSED ⟩ Ilmunud on Tallinna Linnamuuseumi uus väljaanne, Peeter I kokaraamat

Raamat on valminud koostöös restoraniga Mon Repos, selle peakoka Erik Prosvirini juhatusel, retseptides on arvestatud tänapäeva maitseid ja võimalusi. Raamatu lehekülgi illustreerivad fotod valmis roogadest ja Peeter I majast ning Tallinna Linnamuuseumi ja Eesti Kunstimuuseumi kunstikogust.

Sarja järgmistes raamatutes on kavas tutvustada Tallinna vanima eeslinna, Kalamaja elanikelt kogutud toiduretsepte, samuti kunagise keskaegse kaupmehemaja köögis valminud roogasid. Põnevaid retsepte leiab igast Tallinna ajajärgust.

Raamatu on koostanud Julia Kornejeva ja Irina Krivorukova, toimetanud Pia Ehasalu, tekstid koostas Julia Kornejeva. Fotode autor on Meeli Küttim, raamatu on kujundanud ning sellele elegantselt ajaloolise köite vormi andnud Angelika Schneider.