Ilmunud on uus vastsündinute kinkeraamat «Pisike puu»

«Pisikese puu» uus, 2022. aasta lõpul ilmunud väljaanne kannab alapealkirja «Lapsepõlve lood ja laulud». Lastekirjanduse uurija ja raamatu ühe koostaja Jaanika Palmi sõnul erineb värske kogumik varasemast selle poolest, et valikusse sattunud autorite looming on esitatud ajalises järgnevuses tsüklite, alaosade või rühmadena. «Need on liigitatud lapse vaatepunktist lähtudes esivanemate, vanavanemate, vanemate ja lapse enda lugudeks ja luuletusteks. See tähendab, et alustatakse rahvaluulest ja jõutakse päris tänapäevaste lugude ja lauludeni välja. Nii rõhutatakse järjepidevust, esivanemate olulisust ja põlvkondlikku sidet,» märkis Palm.

Palmi sõnul on teos essents meie kõige väiksematele kirjandussõpradele mõeldud lastekirjanduslikust kultuurimälust, mida möödunud aegadest tänaseni on otsustatud kaasas kanda. Raamatust leiab rahvalaule ja -jutte, aga ka Ernst Enno, Jüri Parijõe, Heljo Männi, Ellen Niidu, Ott Arderi, Leelo Tungla, Aino Perviku, Andrus Kivirähki ja paljude teiste autorite loomingut pere pisematele. Kirjeldatud on nii argipäevade toimetusi, nagu söömine, pesemine, jalutuskäigud, kuid oma osa on ka tähtpäevadel, nagu jõulud, emadepäev, vabariigi aastapäev või mõni muu oluline sündmus.

Lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone tõdes, et vaevalt leidub mudilast, kellele ei meeldiks raamatuid vaadata või jutte ja luuletusi kuulata. «Raamat «Pisike puu» sobib hästi esimeseks sammuks raamatumaailma ja avab ukse lugemishuvile,» ütles Soone.

Vastsündinuile mõeldud kinkeraamatu traditsiooni algatas 2007. aastal lastekirjanduse keskus, alates aastast 2015 kannab kinkeraamat nime «Pisike puu».

Uuendatud sisu ja illustratsioonidega väljaande «Pisike puu. Esivanemate lood ja laulud» on koostanud Jaanika Palm ja Ülle Väljataga. Raamatu on illustreerinud Anu Kalm, kes oma illustratsioonides on kasutanud rohkelt rahvalikke kujundeid ning igale ajaperioodile vastava eriilme andnud.