«Suurtest tunnetest nagu viha või kahetsus võib meile kasu olla»

Muutes suhtumist suurtesse tunnetesse, röövime neilt osa nende hävitavast jõust. Uurimused näitavad, et kui tunnistame rasketel hetkedel, mida tunneme, ja aktsepteerime neid tundeid, läheb kergemaks. Nagu seisab Washington Postis ilmunud artikli pealkirjas: «Kehv tunne kehva tunde pärast võib kohe tõeliselt kehva tunnet tekitada».

Teiseks: tuleb olla piisavalt tugev, et keerulised tunded ise ära lahendada. Kui sageli on teile öeldud: «Keskendu pigem positiivsele!» või «Pea püsti!»? «Aina keskendutakse isiklikele pingutustele ja eiratakse asjaolu, et õnnetunde puhul mängib määravat rolli olukord - see kõlab juba natuke ideoloogiliselt,» on ajakirjanik Ruth Whippman kirjutanud oma raamatus «America the Anxious». «Võib-olla polegi selline filosoofiline käsitlus eriti üllatav, arvestades positiivse psühholoogia teadusharu põhirahastajate äärmiselt konservatiivset loomust.»

Teistsugused mõtted ei taga veel teistsuguseid tundeid. Elu on raske. Kui elame piisavalt kaua, näeme lähedasi lahkumas. Kogeme füüsilist valu ja peame äärmiselt keerulistes olukordades hakkama saama. Siis võib juhtuda, et murdute või et teil tuleb tervisele kahjulikust olukorrast eemalduda või professionaali abi otsida.

Ja kolmandaks: teie olete ainuke, kes tugevaid tundeid kogeb. Meie 2021. aasta küsitlus näitas, et 99 protsenti inimestest tunnistas, et oli viimase kuu aja jooksul suurte tunnetega kimpus olnud. Kõige tavalisemad neist olid ebakindlus, läbipõlemine ja perfektsionism. Põhjuseid oli seinast seina, näiteks: «mul on ranged tähtajad, olen üle töötanud» või «uudistan veebis teiste inimeste palganumbreid» või «lasen pidevalt nagu orav rattas» või «teised loodavad mu peale».