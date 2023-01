Perevägivallast rääkiv värvimisraamat jääb ilmumata

Sotsiaalmeedias uudise teatavaks teinud kirjanik sõnas, et kuna ta naudib väga täiskasvanute värviraamatuid, siis on ta väga elevil selle üle, et ka tema teose põhjal valmib loo värvitav versioon. See uudis tekitas aga sotsiaalmeedias tugeva vastureaktsiooni raamatu valulise teema tõttu.

Raamat «Ei iial enam» räägib loo keerulisse suhterägastikku mässitud Lilyst, kelle probleemid algavad juba lapsepõlves, sest tema isa on ema suhtes vägivaldne. Täiskasvanuna alustab Lily suhet enesekindla ja sarmika Ryle'iga, kuid naine tunneb taas minevikus kogetud valu, sest mees kasutab Lily vastu vägivalda.

Kirjaniku toetajad polnud autori uudisega rahul ning sotsiaalmeedias võtsid sõna mitmed segaduses fännid. Peamiseks küsimuseks tekkis see, miks vägivaldsest raamatust on vaja pealtnäha lõbus värviraamat teha. Lisaks tunti huvi selle vastu, millised pildid karmi raamatu teemal üldse värvimiseks valitakse, kui raamatu läbivaks jooneks on vägivald ja kurbus. Hooverit süüdistati perevägivalla romantiseerimises ning tundetus käitumises.

Üks pettunud lugeja sõnas, et Hooveri käitumine tekitab halva tunde just neis naistes, kes peategelasega sarnast elu elavad. Värviraamat pehmendab rasket lugu ja justkui soovitab perevägivalla all kannatavatele naistele lihtsalt raamatus lillede värvimist.

Colleen Hoover vastas kriitikale öeldes, et kuulab oma toetajaid ja jätab värviraamatu välja andmata. Ta sõnas, et raamatu idee oli kanda edasi loo peategelase tugevust raskustele vastu hakata, kuid mõistab, et värviraamat on taktitundetu väljund mõtte edastamiseks.