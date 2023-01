LUGEMISSOOVITUS ⟩ Pinget pakkuv raamat, mis ei pruugi esmalt üldse meeldida

George Saunders oma lugudega ei peaks mulle esmapilgul üldse meeldima. Liiga postmodernistlik, liiga mitte minu maitse… Aga. Asjaolude tõhusal tõukel maitsen kõiksugu tekste ning tunnistan tihtigi, et parem osa igast loomelaadist on pagana põnev. Ja Saunders on põnev. Just kirjutamisviisi mõttes. Mitte et ta peenkeelesse peituks, kärtsmürts tapalugusid teeks, jorutaks pikki turvalisi ettearvatava lõpuga rahvalikke agraarmõtisklusi. Või suurlinlikke võõrandumisest ja sisekaemusest küllastunud painajaid. Saunders tõmbab lugejal vaiba alt ära hoopis muudpidi. Aga lipsti.