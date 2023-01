ANDMISE MENTALITEET ⟩ Lubasid, et oled sel aastal edukam? Aga kuidas...

Veebikoolitusäri loomise ja kasvu konsultant Sigrit Sägal ilmus äsja raamat «Eduka veebikoolitusäri alustalad. 4-osaline mudel jätkusuutliku tulu loomiseks ja rohkemate klientideni jõudmiseks». Ta kirjutab raamatus, et just andmise mentaliteet on see, mis toob edu. Kui soovid siiralt, et inimesed, kes sinuga kokku puutuvad, saavutaksid edu, saad seda ka ise!