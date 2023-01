Ilmus tänapäeva eesti laste uus jubejuttude kogumik

«Mootorsaega lepatriinu» kaante vahele on kogutud valik lasteajakirja Täheke jubejuttude võistlustele aastatel 2018–2021 saadetud töid. Taolisi kogumikke on koostöös kirjastusega Tänapäev ilmunud kokku neli, neist esimene tuli trükist juba 15 aastat tagasi.

Tähekese esimene jubejuttude võistlus toimus 2006. aastal ja sinna saabus paarsada jutukest. Järgmisel aastal samal ajal oli võistlejaid juba üle poole tuhande. Pärast seda on jubejuttude võistlus toimunud peaaegu igal aastal novembrikuus ning esimestel võistlustel osalenud autorid on juba ammu täiskasvanuteks sirgunud.

«Enamasti osaleb ühel võistlusel 400–500 tööd ja välja on kujunenud n-ö kindlad kunded – õpetajad ja koolid, kes enam-vähem alati jutukesi saadavad. Vaid viimasel, 2022. aasta novembris toimunud võistlusel oli suhteliselt vähem osalejaid. Küllap on reaalsed sõjasündmused kodumaiseid zombi- ja vambifantaasiaid ohjeldanud,» märgib koostaja Ilona Martson.

Uues kogumikus on põhiliselt kasutatud 2018.–2021. aasta võistluste võidutöid, kuid mitte ainult. Lisatud on auhinnakonkurentsist välja jäänud, ent koostaja meelest samuti tähelepanuväärseid jutukesi. Raamatust leiab õudseid koolilugusid, eraldi peatükid on libaloomadest, koletistoitudest ja hirmsatest masinatest. Uue aja märgina on lisandunud hirmsate haiguste ja pandeemia teema.