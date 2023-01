Kertu Sillastel ilmus teine sõnadeta raamat «Ma ei karda!»

Praegu veel, õnneks, saab ta öelda, et see oli vaid uni.

Ka Eestis on vajadus sõnatute raamatute järele viimasel poolaastal taas eriti teravalt päevakorda tõusnud. Just nüüd on kooliklassides ja lasteaedades rohkem kui iial varem lugejaid, kel pole ühist emakeelt, kuid kes tahaksid teistega lugusid jagada, käes hoida raamatuid, mis on ühtviisi arusaadavad ja kõnekad ükskõik millise keele rääkijale. Sõnatu raamat on siin hea abivahend, vajalik sillalooja ja ühendaja.