Viis toredat lasteraamatut, mis aitavad lugemisaastale hoo sisse lükata

Ühel pühapäevaõhtul sajab Armini ja Anna koju sisse kummaline mees, kes tahab imetolmuimejat müüa. Ema vihastub mehe ülbe suhtumise pärast ning kupatab ta kiiresti ukse taha. Peagi aga selgub, et kaminasimsilt on kadunud perele armas mardikakuju Kaka-Pähh, mille ema vanavanaisa millalgi eelmise sajandi algupoolel Egiptuse turismireisilt kaasa tõi. Kuna keegi muu peale tolmuimejamehe pole majas käinud, oletavad Armin ja Anna, et see on tema kätetöö. Sõbrad appi kutsunud, otsustavad lapsed kujukese maksku mis maksab üles leida. Et aga esialgu vaid väikese suveseiklusena tundunud uurimine niivõrd ohtlikud pöörded võtab, ei oska lapsed oodata.