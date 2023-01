Eesti kirjanduse pidunädal tuleb taas

Sel aastal on eesti kirjanduse pidunädala teema kirjandus kui identiteedi kujundaja. Pidunädala eestvedaja, Tammsaare muuseum Vargamäel juhataja Reelika Räim selgitas, et koolides muutub soovitatud kirjanduse nimekiri aina lühemaks ja iga õpetaja võib sinna valida, mida ta õpilastele lugeda annab – me ei loe lapsepõlves enam samu raamatuid, kaob ära ühine mälu. «Kui ütled kellelegi, et oled sa ka üks igavene Toots, siis meie veel teame, millise karakteriga on tegemist. Või kui ütled – tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus, teame, kust see mõte pärineb ja millist tööd ja vaeva sellega silmas peeti,» kirjeldas Räim. «Kirjandus kujundab meie identiteeti, millised me eestlased oleme. Seda on oluline mõista.»