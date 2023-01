«Tüüp, kes oli liiklusmärgiga läbi torgatud, ütles, et tunneb ennast imehästi»

Aga nüüd? Tema ratsionaalne pool teadis, et enam pole võimalik oodata. Mida Axel teeks, kui mõistaks, et ta on ikka veel elus? Võib-olla ta isegi juba teadis seda. Vahest oli tema see, kes rannateel seisis. Osa temast tahtnuks välja tormata, kuid sedasorti paranoiale ei tohtinud järele anda.

«Ma ei kavatse lasta Axelil pääseda mitte ühegi asjaga, mida ta korda on saatnud,» ütles ta.

«Selles olen ma täiesti veendunud,» nõustus Ingrid. «Aga ma ei arva, et oleks kuigi nutikas omal käel tema kallale asuda.»

Hanna ei öelnud midagi. Ta teadis, et Ingridil on õigus. Sellegipoolest kahtles ta endiselt Ove juurde minekus. Tal oli vaid Kristofferi versioon ja ta peaks leidma vähemalt midagi, mis seda toetaks. Või ümber lükkaks. Kristofferit ei saanud usaldada, nii lihtne see oligi.

Hanna võttis veel ühe lonksu viskit. Käed ei värisenud enam nii tugevasti. Aeglaselt ärkas juurdlusaju ellu. Kust alustada? Äkki Robini õest Klarast. Klara oli ühe Missing People’i korraldatud otsingu ajal tema juurde tulnud, seejärel helistanud ja Hanna oli tal vahetult enne Kristofferi külaskäiku külas käinud. Klara oli aimanud, et Robin oli koos Kristofferiga millessegi segatud ja et see oli viinud Robini vastu puud sõites endalt elu võtma. Ingrid tõusis püsti ja kadus. Arvatavasti oli kuuldu tema jaoks liiast. Kui Hannale kohale jõudis, et Ingrid räägib telefoniga, kiirustas ta järele.

«Kiiret pole,» ütles Ingrid. «Varsti näeme.»

«Kellega sa rääkisid?» küsis Hanna.

«Ma vabandan, et ma olen vanamutt, kes oma nina teiste asjadesse topib, aga sa ei saa sellega omal jõul hakkama.»

«Põrgusse, kellega sa rääkisid?»