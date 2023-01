Ilmus Kruusa Kalju luulekogu «Üleelamiste vanake»

Värsikogu sünnil on oma osa elatud elul, luuletaja tŭlgitavail jaapani moodsail tankadel, 2018. aasta kevadel kirjandusfestivalil HeadRead tänutäheks saadud taskumärkmikul, ning last but not least 2019.‒2021. aastaks pälvitud kirjanikupalgal. Ahjaa, eesti tähestikku on Kruusa Kalju rikastanud tähtedega ă, ĕ, ĭ, ŏ, ŭ ja ў (häälduvad need kummalised kriksadrullid ŏnneks täiesti tavalise õ-na).