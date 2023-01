Bigaamias süüdi mõistetud aadlidaam ei mõelnudki pattu kahetseda ja leidis Eestis oma paradiisi

See on jutustus naisest, kes söandas trotsida ajaloolist paratamatust. Elizabeth Chudleigh oli isemeelne naine, kellega aeg, millesse ta sündis, ei jaksanud sammu pidada. Ta kasutas oma ilu, taipu ja kasulikke tutvusi enda positsiooni tugevdamiseks ning vaatas häbitult mööda nii naisele ette kirjutatud rollist kui ka selle seatud kitsendustest.

Raamatu autor Catherine Ostler on lõpetanud Oxfordi ülikooli inglise keele ja kirjanduse erialal, spetsialiseerudes 18. sajandi kirjandusloole. Ta on teinud kaastööd paljudele meediaväljaannetele, nagu Tatler, Evening Standard, Times Weekend. Tema artikleid ja arvamuslugusid on avaldanud Newsweek, Financial Times, Vogue, Harper’s Bazaar jt.