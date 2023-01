Tiiu Relve sai Austria tõlkepreemia

2019. aasta Nobeli kirjandusauhinna laureaat Peter Handke (1942) on saksakeelse kirjanduse kaasaegne klassik, kelle raamatuid on tõlgitud enam kui 35 keelde. Tema loomingust on eesti keeles varem ilmunud näidend «Kaspar» (tlk Rita Tasa, 1979, Perioodika), «Tõelise tundmuse hetk» ja «Vasakukäeline naine» (tlk Mati Sirkel, 1981, Eesti Raamat), jutustus «Kirjaniku õhtupoolik» (tlk Tiiu Relve, 2012, SA Eesti Kultuurileht) ning lühiromaan «Soovideta õnnetu» (tlk Eve Sooneste, 2020, Tänapäev). P. Handke on oluline saksakeelse eksperimentaalse ilu- ja näitekirjanduse mõjutaja, kelle teosed on mitme žanri ajaloos arvestatava tähtsusega.