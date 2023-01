HUUMORIKLASSIKA ⟩ «Haavatu ei eita võimalust, et ta ise põhjustas endale peas leiduva löögihaava»

Saturnin otsis ajalehekuulutuse kaudu teenri kohta tingimustel, mis olid mulle vastuvõetavad, ja tal oli mitu väga head soovitust. Tema välimus ja korrektne esinemine jätsid mulle üpris meeldiva mulje. Hiljem tegin ma kindlaks, et ta oli saanud põhjaliku ja süstemaatilise hariduse. Tema mõnevõrra ebaharilik nimi tundus mulle kuidagi tuttav, ent alles hiljuti avastasin ma asjaolu, mille tõttu see nimi mulle meelde oli jäänud. Mulle puutus näppu umbes kaks aastat vana ajalehenumber, milles räägiti murdvarguse katsest professor Luda villas, ja mulle meenus, et sellest oli meil tookord kohvikus juttu. Tollal muutus Saturnin päevakangelaseks ja kõige lugupeetavamad lehelugejad vangutasid pead tema käitumise üle. Muide, siin on see ajaleheväljalõige:

PÕRUTAV JUHTUM MURDVARGAGA

Laupäeval, ööl vastu 6. augustit tungis ajaloolase ning kollektsionääri prof Luda villasse tundmatu murdvaras ja katsus lahti muukida raudkappi, kus prof Luda hoiab mõningaid väärtuslikke antiikse päritoluga kuldesemeid. Enne kui varas suutis kappi avada, sattus talle peale majateener hr Saturnin. Mis siis mõlema mehe vahel juhtus, seda peab selgitama juurdlus. Sest kui telefoni teel väljakutsutud politseinik sündmuskohale jõudis, lebas murdvaras meelemärkusetult maas, peas suur löögihaav. Härra Saturnini tunnistused olid mõnevõrra iseäralikud. Ta kinnitas, et murdvaras haavas end ise, ja nimelt sõjariistaga professor Luda relvakollektsioonist. Ta jäi kangekaelselt selle kummalise tunnistuse juurde. Murdvaras tuli haiglas küll meelemärkusele, kuid ta kinnitab, et on unustanud oma nime. Esialgsete juurdlusandmete põhjal näib, et kogu sündmus kulges nõnda. Üllatatud murdvaras katsus härra Saturnini hirmutada laetud revolvriga. Härra Saturnin lõi tal relva käest ja viskas selle läbi akna aeda, kust see hiljem leiti. Siis pidas hr Saturnin pikema kõne, milles ta püüdis murdvargale selgeks teha, et võitlus kahe ebavõrdselt relvastatud vaenlase vahel pole fair. Ta sundis varast võtma seinalt relva, mida sissemurdja kirjeldab kui keti abil puuvarre külge kinnitatud kuuli, ja võttis endale teise samasuguse. Pärast mingite segaste formaalsuste õiendamist läks võitluseks, milles murdvaras sai haavata. On huvitav, et haavatu ei eita võimalust, et ta ise põhjustas endale peas leiduva löögihaava. Ta ütleb, et seda riistapuud olnud väga raske käsitseda ja et ta pääsenud mitmel korral vaid üle noatera oma relva hoogsalt vuhiseva kuuli eest. Peale selle olevat ta kogu võitluse kestel tundnud kohutavat hirmu, et põrutab kroonlühtri laest maha. Üldiselt on murdvargal hea meel, et lugu sedamoodi lõppes. Pärast juurdluse lõppu ei jäta me juhust kasutamata, et meie lugejaid kogu asjaloost põhjalikult informeerida.