Naised, kelle missiooniks oli ratsutades vaestele ja viletsatele raamatuid levitada

«Siis teate ilmselt ka seda, et ta on viimastel nädalatel asjade korraldamisega tegelenud. Siis on meil veel Beth Pinker – Beth, tõuse püsti…» – tedretähniline, nöbinina ja tumeblondide juustega tüdruk tõusis kohmetult püsti ja istus kiiresti tagasi – «kes töötab koos preili O’Hare’iga. Üks koosoleku kokkukutsumise põhjus oli see, et meil on vaja veel daame, kes teavad natuke kirjandusest ja selle korraldamisest, et saaksime selle väga olulise kodaniku­ühiskonna projektiga edasi liikuda.»