«Me armatsesime tuliselt ja kaklesime veel tulisemalt»

Suvi hakkas läbi saama. Olime otsustanud oma auto maha müüa ning nüüdseks elasime üpris tagasihoidlikult. Mõnikord ongi inimesel pigem vähemat vaja, et teineteise lähedust paremini hinnata. Vahel on vaja nappust, et endasse ja teistessegi sügavamalt näha. Nägemaks, on see tõesti armastus, mis kahte hinge kokku seob või oli tegu pelgalt vajadusega seltskonna järele.