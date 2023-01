Sinijärv soovitab: Eesti inimene võiks elementaartasandil Venemaad tunda

Tuleb nagu tulejutti noid raamatuid, mis meile Venemaa ajalugu kirjeldavad, seletavad ja õpetavad. Õige on. Peabki tulema. Kui me aru ei saa, mis värk me piiri taga vägitseb, vallatseb, enamasti vägivallatseb, siis ei mõika temale ka vastu astuda. Või tiba mõikab, ent liiga vähe ja liiga hilja. Eesti inimene võiks üldjuhul ja elementaartasandil tunda Venemaad ja osata vene keelt. Mõlemad on eelised nonde ees, kes ei tunne Eestit ega mõista eesti keelt. Eelised? Teeninduses, rahuajal, aber natürlich, kohalikke keeli on alati tark olnud töngata. Lahinguväljal – kindlasti, ellujäämise asi.

Jah, Venemaa-raamatuid on palju (eesti keeles kohe kohinal ilmub) ning enamik neist keskendub rohkem või vähem terava pilguga mõnele rohkem ehk vähem krutskilisele perioodile naaberriigi ajaloos. Suurt pilti, pikka lugu, usutavat narratiivi pole tükk aega tulnud. Orlando Figes – ise mitmete nö perioodi-raamatute autor, mis Venemaasse puutub – pakub ausa ja ülevaatliku loo. Nimeks ongi «Lugu Venemaast». Mitte «Venemaa ajalugu» ega miskit pretensioonikamat. See on lugu, mis näitab ära, miks tuhat aastat meist ida pool nimelt nõnda kujunesivad. Ugrilased, viikingid, slaavlased, tatarlased, Tšingiz-khan… Lugu ei ole täielik ega täiuslik, tal on omad vead ja möödalaskmised, ent mäherduses heas loos noid poleks? Käesolev on üks paremaid. Tänasele noorele inimesele ei meeldi sõna «kohustuslik» (ei meeldinud ka minuaegsele), aga ütleksin nõnda, et «Lugu Venemaast» on vajalik lugemine. Vähemasti meile siin ohtlikul rajamaal, ja kindlasti teile, kes te omast kogemusest enam ei mäleta, mäherdused jälgandid on elus ja alles. Ning miks.