Mis on elu mõte?

Maria sai aru, et elu mõte on kogeda päriselt iseennast. «Kõigepealt tuleb meil elus leida kogemuste ja väljakutsete kaudu oma tõeline vägi ja olemus ning siis õppida oma väega looma. Me oleme loojad. See on meie loomulik seisund ja olemus. Elu mõte sõltub sellest, kes oled sina. Sinu looming ja selle eesmärk sõltub sellest, kes oled sina. Kui oleme õppinud looma läbi iseenda tõelise väe, tuleb oma loomingut ka nautida, seda hinnata ning olla tänulik iseendale, oma väele ja Universumile,» selgitab ta.