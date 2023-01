Sinijärv soovitab: nõnda nauditav raamat, et võiks veel poole pikem olla

Kas lahterdaks kohe ulmesse ära? No aga ei saa ju. Mehis Heinsaar on nii kõvasti kirjanduslikku kaanonisse sisse kruvitud, et kuhugi žanrivärki ei sünni kuidagi soveldada… Isegi kui justnagu kõlbaks. Aga vaadelgem siis lihtsalt ühe Mehise järjekordse raamatuna – tõsi küll, romaanina. Mäherdusi Heinsaar meile just liiga lahke käega pakkunud ei ole.

Minu jaoks läks «Kadunud hõim» päriselt käima umbes peategelase põgenemise hetkest alates. Sealtmaalt ei lasknud raamat enam enesest lahti. Läks meelest kogu ilulemine ja undamine (ka arvamine, et tegu naiivhumanitaari jutuvõrku petmisega); hakkas tulema kirjanikutöö ehk ehe väljamõeldis. Saan aru, et tavalisest Tartu-kirjeldusest täiesti teise ilma üle tulemine nõuab pingutust ning see on ka soise armuloo algusaegade sõnamanas tunda. Ent seejärel hakkab päris raamat pihta ning autor näeb, et naa hea on.