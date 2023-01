NOORTEROMAAN ⟩ Neil, kel on päris oma hobune, peaks ju olema rohkem õigusi?

«Olgem ausad, isegi kui ta prooviks midagi imelikku teha, siis Anneli on siin, ta ei luba kellelgi endale pähe istuda,» lisas Meribel ning see lause muutis Sigridi enesetunde miljon korda paremaks. Tõsi, esiteks on meid rohkem, ja teiseks on meil Anneli.

«No mis te vahite nüüd teda, nagu ta oleks mingi ilmaime?» põrutas Anneli. «Igal juhul. Siin nad siis on, Agnes. Ma juba enne rääkisin, aga saad nüüd näod ja nimed kokku viia. Andres, meie ainus kutt. Vähemalt selles seltskonnas, algajates on mõni veel ja neid näed hiljem. Siis meie kaks suka ja saapa paari. Esmalt Meribel ja Sigrid, need kaks seal. Ja siis Gerda ja Kaisa, ainult et Kaisa läks ratsutamise asemel vaheajaks päikese alla. Näed teda pärast vaheaega. Maria on seal ja ühel hetkel peaks ka Ulrika kohale jõudma, tema tunned ära selle järgi, et erinevalt nendest, kes siin sind suu lahti jõllitavad, on Ulrikal pisut rohkem kombeid.»