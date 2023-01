Vikerraadio kutsub valima lemmikteoseid uuemast eesti ilukirjandusest

Eesti kirjanduse päeva eel palub Vikerraadio oma kuulajatel anda teada, millised Eesti autorite raamatud on neile eriti südamelähedased. Et valikut pisut kitsendada, oodatakse oma eelistust märkima just uuemate raamatute seast, mis on ilmunud aastatel 1991-2022.