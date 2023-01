«Surmanuhtlus ja mürgisüst. Ajaloo kõige kiiremini ellu viidud kohtuotsus»

Kui mahajäetud majakesest Los Angelesi riigimetsas leitakse noore naise surnukeha, avastab mõrvauurija Robert Hunter end kohutavast korduvast luupainajast. Kahe paralleelse puidust tala külge riputatud alasti ohvrit on enne surma sadistlikul moel piinatud. Tema näonahk on maha nülitud – seda on tehtud siis, kui naine veel elus oli. Kaelal kuklapoolel on kummaline topeltrist – krutsifiksimõrvarina tuntud psühhopaadi signatuur. Ent see on võimatu, sest krutsifiksimõrvar tabati ja hukati kaks aastat tagasi. Kas tegemist on kopeerijaga? Või on mõeldamatu siiski tõsi? Kas tõeline mõrtsukas on ikka vabaduses, valmis taas alustama jõhkraid vägivaldseid tapatöid, valides ohvreid pealtnäha suvaliselt ja õrritades Robert Hunterit tabamatuks jäämisega?