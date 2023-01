NÄDALA RAAMAT ⟩ Kuidas tulla toime enesearmastajatega?

Thomas Erikson, «Nartsissistid minu ümber». Foto: Raamat

Kas oled kohanud inimesi, kes aina iseendast vatravad? Nad kuulutavad, et teavad kõike ja oskavad kõike, nad on näinud kõike ja teinud kõike. Nad peavad end teistest paremaks, ilusamaks ja edukamaks. Igapäevane nartsissism paistab aina levivat. Kas oleme jõudnud piirini, kus enesekesksust on saanud liiga palju? Kui kaugele saab asi veel minna, enne kui keegi pidurit tõmbab? See raamat pakub tööriistu, mis aitavad sul egoistide keskel ellu jääda.

Thomas Erikson kirjeldab inimkäitumist humoorikalt ja tabavalt. Tema teostest on saanud üleilmsed menukid. Seekord on ta ette võtnud äärmusliku enesekesksuse. «Nartsissistid minu ümber» aitab märgata hoiatussignaale, et vältida seda salakavalat lõksu.