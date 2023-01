Kas nad tõugati servani... või üle serva?

Louise viis vennatütre Pizza Expressi. Ta ei hakanud tüdrukule peale käima, vaid lasi tal olla ja vaikuses süüa. Isa saatis sõnumi, et oli Pauli korterist leidnud. Too oli peatäit välja maganud, aga nüüd juba meelemärkusel. Louise ütles Emilyle, et issiga on kõik kombes, kuid jättis detailid enda teada. Tüdruk naeratas korraks, sulanud juustuniit suust venimas. Mida Louise oleks võinudki talle öelda? Vaatamata küsimusele, kas tema isa on purjus, oli Emily siiski liiga väike, et hakata talle seletama, et isa vajab abi või et ta käitub nii ainult selle pärast, mis tüdruku emaga juhtus. Ta oli niigi palju kannatanud. Taas valdas Louise’i kihk tüdruk kaasa haarata ja ta selle kõige keskelt minema viia.