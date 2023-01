Üleriigiline raamatulaenutusplatvorm MIRKO on saanud ligi 2000 kasutajat

Värske statistika kohaselt kasutab möödunud aasta lõpu seisuga raamatukogude ühist laenutusplatvormi Minu Raamatukogu (MIRKO) 1871 inimest.

«See on suurepärane, et MIRKO on aidanud kirjandusel kättesaadavamaks muutuda,» kõneles rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo, kes lisas, et kõige rohkem kasutavad MIRKO-t aktiivset elu elavad inimesed vanuses 30–50 aastat.

Eesti naine laenab ja loeb

«MIRKO avamisest mullu septembris kuni 2022. aasta lõpuni on saadetud lugejateni 1244 raamatut. Kõige rohkem on postiautomaati tellitud üks raamat korraga, kuid mitukümmend inimest on soovinud ühte pakki viis raamatut,» kõneles üleriigilise laenutusteenuse juht Margit Jõgi.

Üleriigilise laenutusteenuse juht lisas, et kõige vanem MIRKO kasutaja on 83 ja noorim

15-aastane. Ligi 2000 kasutajast on 70 protsenti naised.

Eesti raamatukogude ühine laenutusplatvorm MIRKO saab veebruaris täienduse. MIRKOsse lisandub e- väljaannete lugemise võimalus. Edaspidi saab iga Eesti ID-d omav inimene laenutada oma seadmesse raamatuid, audioraamatuid ja perioodikat.