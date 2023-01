GALERII ⟩ Elisabeth Heinsalu esitles oma esimest luulekogu «Kui ma olin udu»

Elisabeth Heinsalu on Eesti Kirjanike Liidu noortesektsiooni liige, keda on varasemalt avaldatud Värskes Rõhus, Elos ja Loomingus. Tema esimene luulekogu «Kui ma olin udu» vaatleb teemasid nagu väliseestlus, uued kultuurid, õiglus, ahvatlused, vaikus ja inimene linnas. Raamat on ka Väikese Hipi Fondi käsikirjakonkursi laureaat.