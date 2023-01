Ühe romaani ja selle autori nukker lugu

Carlos Ruiz Zafóni «Tuule vari» on romaan, milles leitud raamat kujundab ühe noormehe elu, kui ta hakkab selle salapärase autori jälgi ajama. See on esimene kord, kui kirjutan teist korda samast raamatust. Lugesin seda uuesti kahel põhjusel. Esiteks jõudis raamat viimaks minu riiulisse, kuna Varrak andis selle kuldsarjas taas välja. Teiseks külastasin esimest korda Barcelonat, kirjutab raamatublogija Mariann Vendelin.