«Niikaua võib ta seda teha, kuni lapsed tulema hakkavad»

Kui Alice tee ääres istudes riideid tolmust puhastas, möödus temast teisel pool teed kaks noort naist, mõlemal pikad India batistist seelikud seljas ja laiaäärelised kübarad peas, et hullemat päikest eemal hoida. Nad vaatasid üle tee tema poole ja panid siis nõupidavalt pead kokku. Alice naeratas ja tõstis ettevaatlikult tervituseks käe, aga naised vaid põrnitsesid teda ja pöördusid minekule. Ohates mõtles Alice, et ilmselt olid nad Peggy Foremani sõbrad. Mõnikord mõtles ta, et võiks endale sildi kaela riputada: Ei, ma ei teadnud, et tal oli kallim.