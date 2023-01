Eesti kirjandusmuuseum tähistab eesti kirjanduse päeva uue auhinna väljaandmisega

Esimest korda antakse just kirjanduse päeval välja Eesti kirjandusmuuseumi sõbra auhind. See on tunnustus väljaspool asutust tegutsevale loojale, teadlasele või institutsioonile, kes on eelmisel kalendriaastal avaldanud mõne teose, korraldanud ürituse või teinud algatuse, mis väärtustab ja tutvustab laiemale avalikkusele kirjandusmuuseumi tegevust.