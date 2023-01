Asitõendeid napib, aga surnute arv kasvab

Louise ei osanud otsustada, kas avaldus mõjus kergendavalt või ärritavalt. Kuus nädalat tagasi oli Brean Downi kaljult alla pudenenud kahekümne kaheksa aastane Victoria Warrington. Victoria oli ühest Oldmixoni tornhoone korterist tuba üürinud. Kohtuarsti otsust neil veel polnud, kuid kõik osutas sellele, et juhtum kuulutatakse enesetapuks. Kuigi väikeses mereäärses linnas polnud suitsiid just ennekuulmatu, võisid probleemiks kujuneda kahe naise samasugune surmapõhjus ja muud sarnasused. «Kähmlusest jälgi pole?» küsis Louise.

Thomas naeratas laialt ja Louise pööras pilgu ära, kirudes end, et meest nähes nii emotsionaalselt reageeris. Thomas oli jaoskonnas lähim vaste sõbrale ja nõrkusehetkedel tabas Louise end mõttelt, et nende suhe võiks kaugemalegi areneda. Varem oleks taolised mõtted vaid tühi fantaasia olnud, kuid viimase tormilise aasta järel olid Thomas ja ta naine lahutusavalduse sisse andnud. See lahku kolimine poleks pidanud Thomase ja Louise’i suhteid muutma ning viimane arvaski, et kõik on tema kujutluse vili, kuid mõnikord tabas ta mehe end vaatamas. Sellest ei saanud midagi välja tulla. Esiteks oli Thomas tema alluv ja teiseks ei mõelnudki Louise end siduda vastlahutatud mehega. Pealegi ei osanud Westoni politseijaoskond ega keegi selles linnas saladust pidada. Louise’il oli kohanemisega niigi raskusi, ilma et temast räägitaks kui ülemusest, kes magab oma alluvatega.