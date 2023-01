Ilmus Fredrik Backmani ülimenuka «Karulinna» triloogia viimane osa

Fredrik Backman, «Võitjad». Foto: Raamat

«Kaks aastat on möödas sündmusest, millele keegi mõeldagi ei taha, kõik on üritanud edasi liikuda, aga siinse kauge maanurga juures on miski, mis ei lase meil seda õieti teha. Oleme linn, mille südames on nukrus ja õhus vägivald, me armastame õnneliku lõpuga lugusid, kuid sügaval sisimas oleme küllap alati teadnud, et meie lugu ei kuulu nende hulka. Seekord algab kõik tormiga ja lõppeb tulega. Keegi, kes on kaua ära olnud, on teel koju. Keegi maetakse maha. Keegi armub, keegi unistab NHL-ist ja keegi unistab kättemaksust. Keegi magab oma parima sõbraga seljakuti, keegi üritab oma abielu lappida ja keegi püüab oma lapsi päästa. Keegi vihkab, keegi kakleb, keegi võtab tulirelva ja sammub jäähalli poole. Kõik, mille nimel me võitlesime, ei jää ellu, kõik, keda me armastasime, ei saa vanaks,» seisab raamatu tutvustuses.

«Niisiis, mis on perekond? Mis on hokiklubi? Mis on kogukond? See on meie valikute summa. Mida me oleme valmis tegema, et neid kaitsta? Kõike. Ainult kõike.»