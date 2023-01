Ajakirja Looming 100. sünnipäev keskendub eesti kirjanduse elujõulisusele

Juubeli raames on plaanis mitmesuguseid üritusi, et kõnetada nii varasemat Loomingu lugejat kui ka inimest, kellel on ajakirjaga olnud seni vähem kokkupuudet. «Loomingul on pisut elitaarne maine. Aga kirjandus ei ole midagi sellist, mis oleks mõistetav vaid valitutele. Looming peegeldab meie kaasaegse kirjanduse erinevaid suundi ja juubeli raames tahakski teadvustada Loomingut kui võimalust olla kursis eesti kirjanduse rikkuse ja rikutusega,» kommenteeris ajakirja peatoimetaja Indrek Mesikepp.