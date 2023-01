Lugu kohutavast, rumalast neljapäevast ja selle ebatavalistest tagajärgedest

«Pöidlaküüdi reisijuht Galaktikas» on popkultuuri vaieldamatu klassika. Arthur Denti galaktilised seiklused ja äpardused on paelunud uudishimulikke hingi üle terve maailma. See ülipopulaarne kultusteos saadab loogika joonelt orbiidile, mängib füüsikaseadustega ja keerab aja ümber sõrme.

Arthur Denti jaoks oli see täiesti tavaline neljapäeva pärastlõuna, kuni tuldi tema maja maha lõhkuma. Üsna pea pärast seda lasti õhku terve planeet Maa, et teha ruumi Galaktika uuele kiirteele. Arthuri parim sõber on just äsja teatanud, et on tegelikult tulnukas. Ja praegu kihutavad nad mööda kosmost, kaasas vaid käterätt ja pealtnäha kahjutu raamat, millele on suurte sõbralike tähtedega kirjutatud: ÄRA SATU PAANIKASSE.

Douglas Adams (1952–2001) on loonud «Pöidlaküüdi reisijuhi Galaktikas» kõigis selle ilmingutes: kuuldemäng, romaan, telesari, arvutimäng, näidend, koomiks ja käterätt. Tema Arthur Dentist rääkivat romaanisarja on ingliskeelses maailmas müüdud üle 15 miljoni eksemplari ja see on olnud menukas ka paljudes teistes keeltes.

Loe raamatust katkendit!

***

Douglas Adams, «Pöidlaküüdi reisijuht Galaktikas». Foto: Raamat

Kaugel-kaugel Galaktika läänespiraali ebamoodsa lõpu kaardistamata kolkas asub tähelepandamatu kollane päike.

Selle orbiidil umbkaudu saja viiekümne miljoni kilomeetri kaugusel tiirleb üks täiesti tähtsusetu väike siniroheline planeet, mille ahvist põlvnevad eluvormid on nii hämmastavalt primitiivsed, et arvavad ikka veel, nagu oleksid elektronkellad lõpp hea idee.