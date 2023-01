Kirjanik Ilja Prozorov: mind on alati huvitanud inimesed, kes ei suuda ennast kodumaal leida ja sõidavad ära

Raamatusse valitud kaht lugu ühendab New York, õigemini, Brooklyni emigrantide versioon sellest. Seekord laulavad Frank Sinatraga mõttes kaasa «If I can make it there I'll make it anywhere, it’s up to you, New York, New York» Usbekistani muserdavatest oludest pääsenud Salima ning Tallinnast õnne, aga eelkõige ilmselt ennast otsima tulnud Fjodor, taustaks galerii juured kodumaa mullast tõmmanud inimestest ja taimedest. Jah, taimedest.

Seda raamatut tutvustab autor nii: «Neid kaht lugu seob sama teema – pagulaselu. Mind on alati huvitanud inimesed, kes ühel või teisel põhjusel ei suuda ennast kodumaal leida ja sõidavad ära. Need, kes on ära sõitnud, jäänud magama ja ärganud üles kodumaast kaugel, teavad, kui nukker see vahel on. Igal neist on oma lugu, oma teekond, mis väga sageli käib läbi põhjast, ja sellised tegelased pakuvad mulle huvi – justkui uuriksin teist universumi. Kõige paeluvam on jälgida inimest, kui ta nagu lind oma pesast lahkub ja asub pikale teekonnale, mida nimetatakse eluks.»

Loe raamatust katkendit!

***

Ilja Prozorov, «D train» ja «Roheline piinapink». Foto: Raamat