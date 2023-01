Ilmunud on Poul Andersoni «Ajavalvur»

Ajapatrull on tulevikust kontrollitud ajapolitsei, mille ülesanne on kaitsta minevikku kurjategijate eest, kes soovivad ajalugu muuta. Nende kaante vahel reisib lugeja koos Ajapatrulli agentidega muistse Foiniikia tähtsaimasse kaubalinna Tüürosesse ligi tuhat aastat enne meie ajaarvamise algust ning hilise Rooma keisririigi aega 4. sajandil, kui idast pealepressivad hunnide hordid sunnivad idagoote üle Doonau impeeriumi aladele tungima.

Tegu on kirjaniku kaheksanda eestikeelse raamatuga. Varem on Orpheuse Raamatukogus ilmunud Ajapatrulli lugude esimene kogumik «Aja valvurid» (OR 3/2017). Andersoni lühiproosa paremikku «Taevarahvas» (2008) on Eesti ulmepublik tunnustanud Stalkeri-auhinnaga.