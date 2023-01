Raamatukogu toob Tallinnas liikumisraskustega inimestele lugemise koju kätte

Pilt on illustreeriv.

Talv on eriti keeruline aeg neile, kes on piiratud liikumisvõimega – olgu põhjuseks siis erivajadus või tervisehäda. Sageli tähendab koduseinte vahele jäämine ka üksindusse jäämist. Et seda muret leevendada ja ka neile, kes raamatukokku tulla ei saa, lugemisrõõmu valmistada, pakub Tallinna Keskraamatukogu linna elanikele koduteenindust – teavikute tasuta koju toomise teenust.