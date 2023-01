LUGEMISSOOVITUS ⟩ Kes impeeriumi sünnilugu ei tunne, see selle surma sepistada ei mõista

Eesti Üliõpilaste Seltsi kirjastus on üllitanud elupõlise õppejõu professor Mati Lauri raamatu Venemaa ajaloost (peamiselt) 18. sajandil. Rõhutet on, et teos põhineb nelja aastakümne jooksul peetud ülikooliloengutel. Ja hea on, et põhineb! Mis muud on üks loengusari kui sisuliselt järjejutt ja mis muud on üks järjejutt kui miski, mida hea, huvitav ja targendav kuulata on. Nüüd siis lugedagi.