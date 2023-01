Eesti kirjanduse päev rahvusraamatukogus on maiuspala kõikidele lugejatele

«Eesti kirjanduse päev rahvusraamatukogus on maiuspala kõikidele kirjandussõpradele, aga kuna meil on A.H. Tammsaare sünniaastapäevale loodud Eesti kirjanduse päev, mis on esmakordselt ka Eesti lipu päev, siis sel päeval pühendume ennekõike Eesti kirjandusele ja kirjanikele,» sõnas peadirektor Janne Andresoo.